هل يعاني النصر دفاعيًا؟ .. حقيقة تسبب الهلال في استبعاد عبد الإله العمري من مواجهة الاتفاق

ما هو مصير عبد الإله العمري من المشاركة مع النصر أمام الاتفاق؟

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في ظل الأزمة الدفاعية، يعيش جمهور النصر السعودي حالة من القلق بشأن دخول الفريق مواجهة الاتفاق، غدًا الإثنين، دون لاعبه عبد الإله العمري، على خلفية طرده أمام الهلال بالأمس.

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العمري تعرض للطرد في الدقيقة 71 من المباراة، في ظل عرقلته للاعب الزعيم ومنعه لانفراد صريح، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية".

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا: هل يتم ترحيل عقوبة الطرد لأول مباراة يشارك بها مع ناديه على المستوى المحلي؟

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خبير القانوني رياض الزهراني، أوضح لصحيفة "الرياضية" أن العقوبة تنطبق فقط على البطولات العربية، وليس أي بطولة، إذ يوقف اللاعب المطرود آليًا في أول مباراة يشارك بها على مستوى البطولات العربية.

ومن جانبه، أكد الخبير القانوني أيمن الرفاعي أن الأمر يقتصر على البطولات العربية فقط، بحكم أنها بطولات تجريبية وليست رسمية، ليتأكد بشكل رسمي جاهزية العمري لمواجهة الاتفاق.

يذكر أن العالمي يحل ضيفًا على الاتفاق، في تمام الساعة التاسعة مساء الغد، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024م.

وكان النصر قد توج بالأمس بطلًا لكأس الملك سلمان بعد الفوز أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية.

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