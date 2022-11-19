هل يظهر في الافتتاح؟ أغنية لكأس العالم من الشاب خالد

أغنيات عديدة لمونديال قطر

أعلن النجم الجزائري العالمي شاب خالد عن أغنية خاصة بمونديال قطر 2022 بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية.

وحتى الآن صدرت عدة أغنيات رسمية للمحفل المرتقب، آخرها تلك الخاصة بميريام فارس مع نيكي ميناج والمطرب اللاتيني مالوما.

وتحمل أغنية الجزائري مسمى "الأبطال"، ويجتمع فيها خالد مع الدي جي رودج، مع ظهور لقطات لمشجعين لمختلف المنتخبات الحاضرة.

استمتع بالإيقاعات والموسيقى مع الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA™ "C.H.A.M.P.I.O.N.S" التي تقدمها بفخر #الخطوط_الجوية_القطرية ويؤديها الشاب خالد مع منسّق الموسيقى رودج. #سوف_نبهر_العالم pic.twitter.com/ldABrNDwPX — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) November 17, 2022

وأثارت الأغنية إعجاب الجماهير على وسائل التواصل، ووصفوها بالأفضل من ضمن ما صدر موسيقياً فيما يتعلق بالمونديال حتى الآن.

وليس واضحاً إذا كان الشاب خالد وأغنيته ضمن فعاليات الافتتاح كما حدث وحضر في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، إذ لم تكشف قطر رسمياً عن فقرات الحفل.