هل يطلقون سراحه؟ خاطفو والد لويس دياز يصدرون بيانًا رسميًا

حدث بات معتادًا في الأراضي الكولومبية

يبدو أن كابوس الكولومبي لويس دياز الذي تعرض والده للاختطاف في كولومبيا على وشك الانتهاء، بعد أن صدرت أنباء رسمية واضحة بشأن إطلاق سراحه.

والد دياز، لويس مانويل، كان قد تعرض لاختطاف منذ أيام، أفادت السلطات الكولومبية بأنه قد يكون استدراجًا لنجم ليفربول، لذلك أخبروه بعدم المجي إلى كولومبيا.

بعد ذلك، أعلنت السلطات الكولومبية أن جماعة "جيش الليبرالية الوطنية" هي المسئولة عن اختطاف والد دياز تحت تهديد السلاح بينما كان يقود سيارته برفقة زوجته وتركوا الأخيرة.

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الآن هناك تطور هام، وهو صدور بيان رسمي عن الجماعة تفيد فيه بأنه سيتم إطلاق سراح والد لويس دياز خلال الساعات القادمة.

الجماعة أكدت أن حادث الاختطاف ذاك جاء بسبب "أهداف اقتصادية" على حد تعبير بيان الجماعة التي ينشط لها ذراع عسكري هو المسؤول عن العمليات من هذا النوع في كولومبيا.