هل يضم برشلونة حارس مرمى؟ النادي الكتالوني ينهي الأزمة!

كيف حل برشلونة أزمة حارسه الشاب؟

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، أكد فيه حل أزمة حارس مرماه الشاب إيناكي بينيا.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه تم تسجيل بينيا مع الفريق الأول وتصعيده من فريق الرديف وسيرتدي اللاعب القميص رقم 13.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد قرر منع بينيا من المشاركة في مباراة الغد ضد إنتر سيتي بالدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بحجة أن اللوائح تمنع أي لاعب بعمر 23 عامًا من المشاركة في البطولة وهو مقيد في فريق الرديف.

وتراجع برشلونة عن تسجيل بينيا في الفريق الأول منذ بداية الموسم بسبب مشاكل اللعب النظيف مثل جافي ولذلك تم قيده كلاعب في فريق الرديف.

وأكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أنه في انتظار قرار الاتحاد الإسباني بشأن الموافقة على تسجيل بينيا لمشاركته بشكل أساسي.