هل يضم النصر مهاجم بدلًا من أبو بكر؟ رودي جارسيا يحسم موقفه

هل يتعاقد النصر مع مهاجم آخر بدلًا من أبو بكر؟

لم يظهر الكاميروني فينسنت أبو بكر بالمستوى المعهود له منذ بداية الموسم الحالي، مما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع فريقه نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر، يرغب في ضم مهاجم آخر بدلًا من أبو بكر الذي ظهر بمستوى باهت.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز

الإعلامي خالد الرشيد رد على أحد متابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الذي استفسر عن موقف النصر من التعاقد مع مهاجم جديد.

وقال الرشيد ردًا على المتابع: "حتى الآن جارسيا لم يطلب تغيير أبو بكر".

ويستعد أبو بكر حاليًا للمشاركة مع منتخب بلاده الكاميرون في كأس العالم قطر 2022، في ظل فترة التوقف الحالية لدوري روشن للمحترفين.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز