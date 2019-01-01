هل يُشعل موسى واجو أزمة "تشومي" جديدة في إسبانيا؟

أم يتفادى برشلونة كل هذا الجدل؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حصل موسى واجو لاعب برشلونة بي على بطاقته الصفراء الخامسة في بطولة الدرجة الثانية بي من الدوري الإسباني، مما يعني إيقافه عن اللقاء القادم ضد ساباديل.

وبالتالي يُمنع اللاعب كذلك من اللعب مع الفريق الأول من برشلونة خلال المباراة القادمة في الليجا حسب قوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

صحيفة موندو ديبورتيفو أوضحت أن اللاعب ليس ضمن مخططات إرنيستو فالفيردي، إذ لم يمنحه أي دقيقة من اللعب مع الفريق الأول رغم أنه يتدرب معه، لكن ماذا لو قرر المدرب إشراكه في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية؟

كوالياريلا على بُعد خطوة من معادلة الرقم الأسطوري لباتيستوتا

القوانين الإسبانية متضاربة نوعًا ما في هذا الشأن، إذ هناك قانون يؤكد سريان عقوبات الإيقاف على اللاعبين في فريقي النادي، الأول والثاني، وهو ما يمنع واجو من اللعب مع البارسا في الدوري والكأس، لكن هناك قانون آخر يُحدد الإيقاف بناءً على البطولة، مما يعني منع واجو من اللعب مع الفريق الكتالوني في الليجا لكن يسمح له بالتواجد في بطولة كأس الملك.

هذا التضارب مازال لم يُحسم بعد فيما يخص قضية اللاعب تشومي، وهو لاعب البارسا الذي تعرض للإيقاف مع الفريق الرديف في الدوري لكنه شارك مع الفريق الأول ضد ليفانتي في الكأس، ورغم تأكيد الفريق الكتالوني على صحة موقفه ودعمه من الاتحاد الإسباني، إلا أن ليفانتي لم يقتنع بالأمر وتقدم بشكوى جديدة أملًا في أن يتم إقصاء برشلونة من البطولة.

تُرى، هل سيتفادى النادي كل تلك الأزمة بعدم إشراك واجو خلال مباراة إشبيلية في الكأس، أم يلعب وتدخل الكرة الإسبانية في أزمة جديدة؟