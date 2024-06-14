هل يشجع الألمان منتخب إنجلترا في يورو 2023؟ هاري كين يجيب!

هداف البوندسليجا رغم موسم بايرن الكارثي..

يرى هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي ونادي بايرن ميونخ أن العديد من مشجعي ألمانيا باتوا ينظرون بإعجاب أكبر إلى المنتخب الإنجليزي.

يعزى الفضل في هذا بالتأكيد إلى فترة لعب هاري كين لمصلحة بايرن ميونخ، وهو هداف الدوري الألماني في الموسم المنصرم رغم عدم تتويج الفريق البافاري باللقب.

وسئل هاري كين ما إذا كان الجمهور الألماني سيقوم بتشجيع منتخب "الأسود الثلاثة" خلال منافسات بطولة يورو 2024.

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وقال في تصريحات لوكالة أنباء "رويترز": "المشجعون الألماني باتوا معجبين أكثر بالمنتخب الإنجليزي منذ انتقالي إلى بايرن ميونخ".

لكن نجم بايرن ميونخ الحالي وتوتنهام السابق أكد أنه "لا يتوقع أن يشجع الجمهور الألماني" منتخب إنجلترا في تلك النسخة من اليورو.