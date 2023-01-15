ما هو موقف رونالدو من مباراة موسم الرياض؟ وما هو موقف ميسي؟ وموعد المباراة والقنوات الناقلة..

لا يخلو موسم الرياض كل عام منذ أن تم استحداثه من قبل تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، من الأحداث الرياضية، وفي النسخة الجارية حاليًا، الموعد مع مواجهة نجوم الهلال والنصر مجتمعين أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

عديد الفعاليات ستكون مصاحبة للمباراة، بدأها بالفعل وزير الترفيه بمزاد على تذكرة VIP، تخطى سعرها مع كتابة هذه السطور حاجز الـ10 ملايين ريال سعودي، يعود عائدها لمنصة "إحسان" للأعمال الخيرية، ومنتظر أن تشهد المباراة عديد الفعاليات الأخرى.

لكن يبقى أكثر ما يشغل الجمهور السعودي حاليًا هو موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ صفقة العالمي الجديدة، من المباراة..

هل يشارك رونالدو مع نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

الدون انضم للعالمي في مطلع يناير الجاري، ولم يخض بعد أي مباراة بقميص الفريق.

النجم البرتغالي غاب عن مواجهتي فريقه الماضيتين أمام الطائي والشباب في دوري روشن السعودي، بداعي الإيقاف المتراكم عليه منذ واقعة تحطيم هاتف طفل عقب مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام إيفرتون.

لكن ووفقًا لتصريحات الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، فإن مواجهة باريس سان جيرمان ستكون أول ظهور للدون في السعودية.

وتبقى مشاركة كريستيانو في يد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني الذي وقع عليه الاختيار من تركي آل الشيخ، لقيادة فريق الهلال والنصر في المباراة.

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هل يشارك ميسي مع باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض؟

في وقت سيكون به رونالدو هو قائد فريق الزعيم والعالمي في اللقاء بشكل كبير، ينتظر الجمهور على الجانب الآخر موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم البي إس جي.

ميسي غاب عن مواجهتي فريقه أمام ستراسبورج ولانس في الجولتين 16 و17 في الدوري الفرنسي، نظرًا لحصوله على راحة وقتها، عقب تتويجه بطلًا لكأس العالم قطر 2022.

لكنه شارك في المواجهة الماضية أمام أنجرز، وسجل هدفًا، ومنتظر أن يقود فريقه الليلة أيضًا أمام رين في الجولة الـ19.

ووفقًا لهذه المعطيات من المنتظر أن يكون النجم الأرجنتيني جاهزًا من الناحية البدنية لودية الهلال والنصر، وتبقى مشاركته الفنية في يد مدربه كريستوف جالتيه.

متى موعد مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر سيكون في 19 يناير 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

تذاع فعاليات موسم الرياض 2023 على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

كذلك يمكنك متابعة المباراة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان الخميس 19 يناير 2023،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC HD

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