هل يسهل رحيل بوسكيتس عودة ميسي؟ تيباس يمنح جماهير برشلونة الأمل

أحمد مجديأحمد مجدي
Busquets Messi Barcelona Deportivo de La Coruña LaLigaGetty Images
انتقالاتالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةسيرجيو بوسكيتسليونيل ميسي

وسيلة جديدة لإعادة الأرجنتيني إلى بيته

أفسح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني المجال أمام برشلونة من أجل زيادة التفاؤل حول عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه.

وقال تيباس في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي": "رحيل سيرجيو بوسكيتس بالتأكيد هو أول خطوة في مسار إعادة ليونيل ميسي إلى برشلونة.

لكن تيباس أشار إلى النادي الكتالوني "عليه أن يسير خطوات أخرى من أجل تلك الأمور واقعية".

وأكد تيباس أنه "لم يعط موافقته حتى الآن" مشيرًا إلى أن المتحكم الأول في هذا الأمر يظل الوضع الاقتصادي العام الذي ستراقبه الرابطة.

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