هل يسعى أنجيه الفرنسي لخطف موليكا قبل الأهلي؟

موليكا من المهاجمين الأفارقة المميزين خلال الفترة الأخيرة

تحدث سباستيان لارسيه المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي، عن حقيقة رغبته في ضم جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاكسون موليكا يعد هدفًا في ميركاتو الصيف المقبل، للكثير من الأندية منهم الأهلي المصري الذي يسعى لضمه بقوة منذ عدة أشهر.

وقال لارسيه في تصريحات صحفية إن الأنباء التي ترددت حول رغبتهم في التعاقد مع جاكسون موليكا غير صحيحة تمامًا.

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ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه بمهاجم مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعد سيرينو أيضًا واحدًا من أهدافه الهامة.

وأردف المدير الرياضي لأنجيه الفرنسي: "موليكا لن ينضم لفريق أنجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا نهتم بالتعاقد معه".

الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي بعد عدم تقديم أليو بادجي المستوى المطلوب مع القلعة الحمراء خلال الفترة الذي لعبها.