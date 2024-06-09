"هل يستغنى الهلال عن سيرجي سافيتش؟" .. عبد العزيز المريسل يُثير الجدل!

رد جماهير الهلال كان مفاجئًا!

أثار الإعلامي عبد العزيز المريسل الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، واستمراره مع فريقه الهلال!

ويعد سافيتش أحد أهم عناصر نادي الهلال، حيث لعب دورًا محوريًا في إنجازات الزعيم خلال موسم 2023-24، بتحقيق ثلاثية دوري روشن وكأس الملك وكأس السوبر.

ونشر المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يسأل فيها جمهور الهلال عن إمكانية ترك الزعيم سافيتش يرحل.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "سؤال لجمهور الهلال .. هل ممكن يستغنى الهلال عن سافيتش؟!"، ولكن عكس المتوقع رد أكثر من متابع للمريسل مؤكدًا على أنه من الممكن أن يستغنى فريقه عن اللاعب الصربي!

وشارك سافيتش مع الهلال خلال موسم 2023-24 في 44 مباراة بجميع البطولات، ساهم في 29 هدفًا، بتسجيله 12 هدفًا وصناعة 17 آخرين.