هل يستعيد فاردي ذكريات الحفلة في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

هل يعود فاردي بقوة أمام إيفرتون؟

عاد مجددًا جيمي فاردي النجم التاريخي لفريق ليستر سيتي، إلى الأضواء، بعدما سجل هدفين في أول 4 جولات، ليخطف أنظار المدربين في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

وجاء فاردي مع ليستر سيتي من بعيد هذا الموسم، بعدما نجح الثعالب في العودة مرة أخرى إلى البريميرليج، بعد رحلة قصيرة هبط خلالها الفريق إلى دوري البطولة الإنجليزية "شامبيونشيب".

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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ذكريات الحفلة

رغم بلوغ فاردي عامه السابع والثلاثين إلا أن الحس التهديفي لا يزال متوهجًا لدى المهاجم الوفي، الذي رفض خلال مسيرته أكثر من عرض للانتقال إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي، وفضل استكمال مسيرته مع ليستر سيتي.

وبالتأكيد يعرف كل من لعب الفانتازي من قبل، حفلة فاردي الشهيرة، والمعروفة باسم "فاردي بارتي"، حيث كان مهاجم ليستر سيتي كلما بدأ في تسجيل الأهداف لا يتوقف، ولا تتوقف أيضا النقاط التي يجلبها في فانتازي الدوري الإنجليزي.

فاردي سجل أمام كل من توتنهام في الجولة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، كما سجل مرة أخرى أمام كريستال بالاس في الجولة الرابعة، وانتهت كذلك المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق (2-2).

وسيكون ليستر سيتي على موعد مع مباراة متوازنة أمام إيفرتون الذي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويعاني إيفرتون بصورة واضحة هذا الموسم، خاصة في الجانب الدفاعي، حيث استقبل 13 هدفًا في أول 4 جولات.

لذلك ستكون المباراة فرصة خاصة لعشاق المغامرة، بالاعتماد على فاردي وربما وضع شارة الكابتن عليه أيضا.

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