هل يستعد لكأس العالم؟ رونالدو يغيب عن مواجهة فولهام!

النجم البرتغالي لم يلعب في وسط الأسبوع أيضًا بسبب المرض!

سافر مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي دون البرتغالي كريستيانو رونالدو للمباراة الثانية على التوالي.

رونالدو كان قد غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة ضد أستون فيلا في كأس رابطة الأندية بسبب المرض بحسب ما ذكر المدير الفني إريك تين هاج.

وقال تين هاج وقتها: "لا أضمن أنه سيلعب ضد فولهام، لقد كان مريضًا لكنه يستطيع التعافي، هو ليس مرض خطير سيأخذ أيام أو أسابيع، ربما يكون متاحًا يوم الأحد".

وكان رونالدو قد بدأ لتوه أن يحصل على عدد معقول من الدقائق تحت القيادة الفنية لإريك تين هاج بعد الخلاف الكبير الذي أبعد البرتغالي عن الفريق تمامًا.

جدير بالذكر أن رونالدو بدأ أربعة من أصل عشرة لقاءات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ومباراة فولهام هي الأخيرة قبل كأس العالم التي تبدأ يوم 20 نوفمبر الجاري.