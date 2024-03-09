هل يستطيع مواجهة صلاح بعدها؟ كايل ووكر يكشف أكلته "الغريبة" قبل المباريات!

النجم الإنجليزي وطقوس غير متوقعة!

تحدث الدولي الإنجليزي كايل ووكر عن طقوس غريبة يفعلها قبل المباريات، من بينها وجبات لا يمكن توقعها بالنسبة لرياضي، يفضلها ووكر كثيرًا.

وقال ووكر في تصريحات لقناة "فيرديناند فايف" على "يوتيوب" الخاصة بالنجم الكبير ريو فيرديناند: "أنا أحب الحلويات كثيرًا!".

واستطرد: "بودنج الأرز بالكريمة من (ماركس أند سبنسر) هو أكلة مفضلة لي، وجبتي قبل المباريات هي بودنج الأرز، هذا كل شيء!".

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وأردف: "كنت أحب تناول المعكرونة قبل المباراة ولكنني بدأت أشعر بثقل شديد، لكن إذا سافرنا بعيدًا، أخبر الشيف أن يحزم لي علبة من بودنج الأرز وآخذها معي".

التحدي الأكبر هذا الأسبوع أمام ووكر سيكون التصدي لخط هجوم ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح الذي تعافى من إصابته، يحتاج الأمر لوجبات صحية أكثر للوقوف أمام سرعات من هذا النوع!.