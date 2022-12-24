هل يستطيع دياز حله؟ لوغاريتم اليسار في الهلال!

أزمة فنية دائمًا ما يعاني منها الهلال

اعتدنا منذ أن قاد الأرجنتيني رامون دياز تدريب فريق نادي الهلال، أنه دائمًا ما يتمكن من حل أي مشكلة فنية تواجهه، ولكن الآن أمامه مشكلة كبيرة، فهل سيتمكن من حلها كعادته؟

Shahid

الجبهة اليسرى، الصداع الكبير في رأس إدارة نادي الهلال خلال السنوات الماضية، في ظل الاعتماد فقط على ياسر الشهراني، ولكن عندما يغيب تظهر الأزمة.

تلك الجبهة قام الهلال بتعزيزها أكثر من مرة، ولكن لم ينجح فيها أحد، في ظل سيطرة ياسر الشهراني عليها وعدم الاعتماد على أي لاعب آخر في هذا المركز.

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الآن الوضع أصبح صعب جدًا، في ظل تأكد غياب ياسر الشهراني حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

فما هي الخيارات المتاحة أمام دياز حاليًا لحل تلك الأزمة؟ هذا ما سنناقشه سريعًا..

ناصر الدوسري

هو في الأصل لاعب وسط، ولكن تم توظيفه في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لأنه يستطيع اللعب بالقدم اليسرى بشكل جيد، وأجاد في هذا المركز بشكل كبير خلال الموسم الماضي والحالي أيضًا.

ولكن ناصر لا يمتلك الخبرة الكبيرة في هذا المركز، بالإضافة إلى أن غيابه عن المشاركة لأي سبب سواء إصابة أو إيقاف، سيكون هناك أزمة كبيرة.

سعود عبد الحميد

على الرغم من أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، إلا أنه يجيد اللعب أيضًا في الخانة اليسرى، وظهر هذا بشكل كبير مع منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.

عبد الحميد سيكون الخيار الأفضل حال غياب ناصر الدوسري، مع الاعتماد على محمد البريك في مركز الظهير الأيمن، ولكن إذا غاب الأخير لأي سبب ما سيكون هناك مشكلة في مركز الظهير الأيسر، لأن سعود سيعود إلى مركزه الأصلي.

حمد اليامي

شارك حمد اليامي في آخر مباريات الهلال أمام الاتفاق، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وظهر بشكل طيب في المباراة، ولكن لا يمكننا الحكم عليه.

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وإشراكه في مباراة مهمة مثل القادمة أمام النصر في ديربي الرياض، سيكون مخاطرة كبيرة، وعلى دياز منحه الكثير من الفرص كي يكون جاهزًا للمشاركة في هذا المركز.

Shahid