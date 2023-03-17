هل يستطيع الأهلي استعادة عمر السومة وإزجان أليوسكي بعد المنع؟ هنا الإجابة

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أكد المستشار القانوني يعقوب المطير أن الأهلي لن يستطيع قيد أي من لاعبيه الجدد للموسم القادم سوى في حال حصوله على التدابير الوقتية من المحكمة الرياضية الدولية.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد صدم الأهلاوية بقرار منع النادي من القيد لفترتي انتقال قادمتين بغض النظر عن تسديدة للأموال المطلوبة منه، وذلك لتكرار ارتكابه للمخالفات بحق لاعبيه السابقين.

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المطير أوضح خلال تصريحاته لملعب "SBC" أن موقف النادي ليس سهلًا أبدًا، وأضاف "طلب التدابير الوقتية ليس مضمونًا أبدًا الموافقة عليه وقد رأينا الهلال كيف قاتل ليحصل عليه من مركز التحكيم الرياضي ولم ينجح، اللاعبون الثلاثة لن يُسجلوا إلا إن حصل الأهلي على التدابير الوقتية".

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أضاف حول اللاعبين المعارين وعلى رأسهم الثنائي عمر السومة وإزجان أليوسكي "الأهلي سيكون قادرًا على إعادة اللاعبين المعارين، السومة وأليوسكي، لأنهما مازالا مقيدين في قائمة النادي، وكذلك يُمكن للنادي تجديد عقد أي لاعب دون مشاكل".

يُشار إلى أن الأهلي يحتل وصافة جدول ترتيب دوري يلو السعودي بفارق نقطة واحدة عن الحزم.