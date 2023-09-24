هل يستحوذ على إنتر؟ المستثمر السعودي البحريني يحسم موقفه

هل نرى مستثمر عربي جديد لأحد أكبر أندية أوروبا؟

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن تقدم شركة إنفستكورب القابضة بعرض مالي، من أجل الاستحواذ على نادي إنتر الإيطالي مع نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة على أن قيمة العرض الذي تقدمت به الشركة التي تتخذ من البحرين مقرًا لها ومدعوة من السعودية، قد تكون مالك إنتر الجديد، حال موافقة مالكه الصيني ستيفن زهانج بنهاية الموسم الجاري، مع العلم بأن أحد صناديق أبو ظبي السيادية تمتلك حصة 20% من إنفستكورب.

وتواصل موقع "الشرق بولومبيرج" مع شركة إنفستكورب لمعرفة موقفها من شراء إنتر، حيث جاء الرد: "لا نؤكد ولا ننفي الخبر"، في إشارة إلى أنه من الممكن بالفعل أن يستحوذ المستثمر السعودي البحريني على النادي الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتُريد شركة إنفستكورب تعويض فشل محاولتها لشراء نادي ميلان الإيطالي العام الماضي، بعد منافسة مع شركة أخرى، بشراء نادي إنتر بنهاية الموسم الحالي.

محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب أكد في تصريح سابق منذ أكتوبر 2022 لـ"الشرق" على أن شركته تبحث عن الاستثمار في الرياضة، بعد فشل صفقة الاستحواذ على نادي ميلان، والتي كان هناك الكثير من الآمال والخطط عليها".