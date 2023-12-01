هل يستبعده الاتحاد من المونديال؟ .. الكشف عن مدة غياب كريم بنزيما عن الملاعب

الاتحاد يواجه أوكلاند سيتي في 12 من الشهر الجاري، فهل يلحق بنزيما بكأس العالم أم ستكون صدمة جديدة له؟

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بينما كان أحد الأهداف الأساسية للاتحاد السعودي من ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هو التسلح به في كأس العالم للأندية السعودية 2023 كما كان أحد المغريات له للموافقة على العرض، يبدو أن أمر لحاقه بالمونديال أصبح مشكوكًا به.

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الفرنسي أصيب خلال الشوط الأول من مواجهة الخليج أمس الخميس، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، واضطر مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لإخراجه من الملعب بعدما بدى متألمًا بشكل كبير.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الفحوصات أثبتت أن إصابة بنزيما عبارة عن تمدد في العضلة الخليفة، ويحتاج على إثرها للعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع لعشرة أيام.

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الاتحاد بالأساس يفصله 11 يومًا فقط عن انطلاق مشواره في المونديال، ما يعني أنه حال امتد غياب بنزيما لعشرة أيام فإن لحاقه بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من ديسمبر الجاري، صعب بعض الشيء.

يشار إلى أنه حال عبور الاتحاد من الفريق النيوزيلندي فإنه سيواجه الأهلي المصري في الدور الثاني في 15 من ديسمبر الجاري، وهو اللقاء الذي سيلحق به بنزيما بشكل كبير.

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