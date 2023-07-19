هل يزامل سواريز ميسي مجددًا؟ شروط مستحيلة من جريميو لاطلاق سراح نجمه

هل يجمع فريق إنتر ميامي سواريز بميسي مجددًا؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن النجم الأورجوياني لويس سواريز، قريب من الانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي مع صديقه المقرب ليونيل ميسي.

وبعد تعاقد إنتر ميامي مع ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، كان هدفهم التالي هو لويس سواريز.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن نادي جريميو البرازيلي يتمسك بمبلغ 70 مليون دولار، للتخلى عن نجمه سواريز.

وتابعت الصحيفة أن الخيار الآخر هو أن يتحمل إنتر ميامي تحويلاً أو تعويضًا ماليًا، وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أوضحت أن نادي جريميو يتمسك بسواريز، حاليًا ولكن أكدوا أنه يمكنه الرحيل ولكن في شهر ديسمبر المقبل.

وتأهل فريق جريميو مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي ووصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس البرازيل بعد فوزه على باهيا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أنه في بلد أمريكا الجنوبية يتم إغلاق سوق الانتقالات في 2 أغسطس لذلك لم يتبق سوى 10-12 يومًا فقط لإنتر ميامي للتعاقد مع سواريز.