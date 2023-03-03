هل يزامل رونالدو؟ روبرتو فيرمينو يقرر عدم التجديد مع ليفربول

نجم عالمي جديد بقميص النصر!

وسط ارتباطه بالانتقال إلى الدوري السعودي ومزالمة كريستيانو رونالدو في النصر، يبدو أن روبرتو فيرمينو يقترب من الرحيل عن ليفربول.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المهاجم البرازيلي قرر عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن الواضح أنه سينهي مسيرته مع الريدز هذا الصيف.

وأشار التقرير الإنجليزي إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد إبلاغ النادي أنه لن يوقع صفقة جديدة.

فيرمينو كان أحد أبزر الللاعبين خلال حقبة المدير الفني يورجن كلوب، لكنه أصبح شخصية هامشية في الآونة الأخيرة، مع ظهوره المحدود مع الفريق بعد أن ضربته سلسلة من الإصابات تسببت في تراجع مستواه.

كلوب كشف في وقت سابق إنه يريد بقاء فيرمينو مع ليفربول، وأوضح المدرب الألماني أن رغبته هي أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على تمديد عقده مع الفريق.