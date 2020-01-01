هل يرغب في ضم بريجوفيتش مهاجم الاتحاد؟ النجم الأحمر يرد

هل يضم النجم الأحمر مهاجم الاتحاد؟

كشف زفيدان تريزيتش، المدير الرياضي بنادي النجم الأحمر الصربي، حقيقة ما تردد حول تواصل ناديه مع مواطنه ألكساندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بريجوفيتش انضم لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية 2019، قادمًا من فريق باوك اليوناني، وتم رفع اسمه من قائمة الفريق الأول، مع سداد رواتبه بشكل طبيعي.

تريزيتش قال خلال تصريحات لصحيفة "ريبابليكا": "المدرب ديان ستانكوفيتش، يمتلك في الفريق 4 مهاجمين تحت تصرفه، ولا يوجد خطط لجلب لاعبين جدد".

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المدير الرياضي لفريق النجم الأحمر تابع: "لا توجد أي مفاوضات مع المهاجم الصربي بريجوفيتش، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن بريجوفيتش تلقى عرضًا مغريًا من الدوري الأمريكي، من فريق لوس أنجلوس جالاكسي لمدة موسم ونصف.

وشارك بريجوفيتش مع نادي الاتحاد في 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 5 أهداف لزملائه بالفريق.