هل يرحل نيمار أو مبابي؟ باريس سان جيرمان يجيب

نادي باريس سان جيرمان يوضح موقفه من الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

كشف ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن موقفه من النجم الفرنسي كيليان مبابي ونظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليوناردو لصحيفة "جورنال دي ديمونش"، وأكد خلالها أن الفريق يريد استمرار الثنائي في صفوفه لفترة طويلة.

وكان ليوناردو قد تطرق خلال تصريحاته أيضًا لمستقبل الثنائي تياجو سيلفا وإدينسون كافاني، حيث أكد أن الموسم الجاري هو الأخير لهما.

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وقال ليوناردو: "لا يوجد أي شيء يقول أنهما سيرحلان هذا الصيف، كلاهما لديهما عامين إضافيين في عقدهما معنا، نريد أن نتطلع للمستقبل فقط".

وأضاف: "كيليان مبابي هو مستقبل باريس سان جيرمان، هذا ما يريده الجميع، والسيناريو المثالي سيكون أن نجدد تعاقده معنا".

وأردف: "مبابي بالفعل ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم، رونالدو عمره 34 عامًا وميسي 32، بينما مبابي 21 ونيمار 28 وكلاهما معنا".

وأنهى تصريحاته: "لا يوجد ما يستدعي التفكير بكثرة في الأمر، نيمار وضع ما حدث في الصيف الماضي خلف ظهره، وكلاهما معنا الآن، وسنجد الحلول ليستمروا معنا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن نيمار وكيليان مبابي سيرحلان عن باريس سان جيرمان في الصيف القادم، في ظل رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضم الثنائي.