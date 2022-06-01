هل نرى المهاجم البولندي بقميص فريق آخر غير بايرن ميونخ في الموسم المقبل، بعد التطورات الأخيرة؟...

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية جدلًا كبيرًا، حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، مع فريقه بايرن ميونخ، خاصة بعد الأزمة الأخيرة وتصريحات اللاعب المثيرة للجدل.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية، بالإضافة إلى تصريحات اللاعب نفسه حول نهاية قصته مع بايرن ميونخ، والتي استمرت إلى سنوات كثيرة مليئة بالنجاحات والبطولات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنحاول معًا استكشاف هل يرحل المهاجم البولندي المخضرم، عن قلعة الفريق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أم يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

هل يرحل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ في الموسم القادم؟

خرج المهاجم البولندي المخضرم، في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية أكد خلالها، نهاية مسيرته مع الفريق البافاري وتمنى ألا يستمر مع الفريق.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية: " قصتي في بايرن ميونخ انتهت، فبعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة لا يمكنني تخيل أي تعاون مثمر بيننا".

وأضاف: " بايرن ميونخ نادي جدي، وأتمنى ألا يجعلوني أستمر معهم فقط لأنهم يستطيعون فعل ذلك، سيكون من الصعب أن أقول إنني سوف ألعب لبايرن ميونخ في الموسم المقبل".

ما سبب أزمة بايرن ميونخ وليفاندوفسكي؟

كانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى رغبة المهاجم 33 عامًا في الرحيل عن صفوف الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي، قبل نهاية عقده في الموسم المقبل.

ومن جانبها أبدت إدارة بايرن ميونخ رفضها لرحيل اللاعب عدة مرات، وهو ما أغضب البولندي ووكيل أعماله بيني زاهافي الذي انتقد إدارة النادي البافاري.

أين قد يلعب ليفاندوفسكي في الموسم المقبل؟

توجد العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات المهاجم البولندي المخضرم، ولكن يأتي برشلونة على رأس تلك الفرق فبحسب التقارير الصحفية اللاعب اتفق مع إدارة برشلونة على كافة التفاصيل ويعمل على ارتداء قميص الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وكما ذكرنا سابقًا فإن إدارة بايرن ميونخ ترفض التفريط في خدمات اللاعب، وتتمسك به ليستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2023، وسيكون من الصعب رحيله دون موافقة إدارة ناديه.