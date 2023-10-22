هل يرحل في انتقالات يناير؟ ليونيل ميسي يعلق على موسمه الأول مع إنتر ميامي!

ميسي أعطى تقييمًا كاملًا لموسمه الأول مع إنتر ميامي..

قيم الأرجنتيني ليونيل ميسي موسمه الأول مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعدما انتهى موسم 2023 بالنسبة لفريق ولاية فلوريدا، بالإخفاق في التأهل إلى تصفيات لقب الدوري الأمريكي "MLS".

ميسي قرر خوض مغامرة جديدة في الولايات المتحدة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في يونيو الماضي، حيث وقع عقدًا لمدة عامين ونصف مع إنتر ميامي.

وأحدث الفائز بكأس العالم 2022 تأثيرًا فوريًا في فريق ولاية فلوريدا، حيث سجل 11 هدفًا في أول 14 مباراة له مع الفريق في جميع المسابقات، وساعد إنتر ميامي في الحصول على أول لقب له في تاريخه، متمثلًا في بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

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ميسي تحدث عن موسمه الأول في إنتر ميامي، وذلك عبر منشور طويل في حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، جاء فيه: "أنا فخور بكل ما أنجزه الفريق هذا الموسم".

وأضاف: "بعمل الجميع وجهدهم، تمكنا من الفوز بكأس الدوريات الأمريكية وهو اللقب الأول في تاريخ إنتر ميامي، ووصلنا إلى نهائي كأس الولايات الأمريكية المفتوحة، وكنا نقاتل من أجل الوصول إلى التصفيات المؤهلة للدوري الأمريكي حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع: " لقد حققنا الكثير من الأشياء الجيدة، وقبل كل شيء لدينا الرغبة في التحسن لنكون أكثر قدرة على المنافسة في العام المقبل".

وأكمل: "أود أن أشكر جميع الأشخاص في النادي ومدينة ميامي على الدعم الذي يقدمونه دائمًا، أنا متأكد من أننا سنستمر في عيش لحظات لا تصدق معًا كما حدث في الأشهر الأخيرة، عناقي للجميع".

وكان من المتوقع أن يعود ميسي إلى برشلونة على سبيل الإعارة خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، بعد أن ورد أنه اقترب من العودة إلى النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

ومع ذلك، أصر اللاعب الأرجنتيني الدولي على أنه سيركز فقط على التزاماته الدولية في الأشهر المقبلة، حيث يخطط أيضًا للاستمتاع بعطلة يحتاجها بشدة بعد مجهوداته في ميامي.