هل يرحل فهد المولد؟ الاتحاد يكشف الحقيقة كاملة

ما حقيقة رغبة فهد المولد في الرحيل عن الاتحاد؟

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، عن اقتراب رحيل فهد المولد مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى بعض نجوم الفريق.

وحرص أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على كشف حقيقة رغبة عدد من نجوم الفريق في الرحيل عن النادي خلال الفترة الحالية.

صادق دياب نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات يكشف خلالها حقيقة ما تردد حول رحيل فهد المولد، حيث جاء نصها كالآتي:

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"قلتها من قبل وأكررها ثانية، إخواني لا تصدقوا ما يقوله (المصدرجية)، عما يدور في الاتحاد، عندما تتضح الرؤية كاملة ستشاهدونها من خلال الحساب الرسمي للنادي".

وتابع: "أقدر حرصكم واهتمامكم ومتابعتكم وتعبكم، لكن بعض الأمور الفنية لا يمكن التطرق لها قبل الانتهاء منها، على رأسي من فوق كلكم، وأتفهم موقفكم لكن صبراً جميلاً، فكلنا في مركب الاتحاد، وكلنا نتأمل في مستقبل أفضل".

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جاء ذلك بعدما تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية، حول فهد المولد، بعد غيابه عن التدريبات لمدة يومين، في ظل انقسام في سبب غيابه، بين تعرضه لإصابة عضلية، أو رغبته في الرحيل لأسباب مالية.