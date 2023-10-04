هل يرحل عن برشلونة؟ ليفاندوفسكي يرد بنفسه على أنباء انتقاله للدوري السعودي

رد واضح من البولندي..

SHAHID

أغلق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الباب تمامًا أمام أي انتقال إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، وسط الكثير من الأقاويل حول مستقبله.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "في الوقت الراهن أنا لا أفكر أبدًا في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مفسرًا سبب إعراضه عن هذا الانتقال: "هذا لأنني سعيد للغاية هنا في برشلونة".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



كما تطرق ليفاندوفسكي إلى المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي يقدم مستوى رائعًا في بايرن ميونخ، قائلًا: "إنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم على الإطلاق، يمثل حلًا كبيرًا بالنسبة لبايرن".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



ليفاندوفسكي يمر بفترة رائعة في مسيرته، سجل إلى الآن مع برشلونة 5 أهداف في الدوري، وهو حامل لقب هداف الدوري الإسباني عن الموسم المنصرم.

SHAHID