هل يرحل عن الفريق؟ كريستيانو رونالدو يصدم النصر بطلبات صعبة

النصر قلص حظوظه في الفوز بالدوري السعودي

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فجرت صحيفة الوئام السعودية مفاجأة كبرى حول مستقبل النجم كريستيانو رونالدو مع النصر، حيث أشارت إلى إمكانية رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

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النصر قلص حظوظه كثيرًا في الفوز بلقب الدوري السعودي بعد تعادله السلبي المخيب مع الفيحاء يوم أمس، والذي وسع الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 3 نقاط قبل 7 جولات من النهاية.

رونالدو بدا غاضبًا للغاية بعد المباراة، وقد أفادت الوئام أن اللاعب غير راضٍ أبدًا عن مستوى الفريق ويراه غير قادر على المنافسة وتحقيق أي بطولة بهذه الجودة من اللاعبين.

وأشارت إلى أن النجم البرتغالي أبلغ الإدارة النصراوية بذلك وأوضح لها ضرورة دعم بعض المراكز في الفريق حتى يستطيع المنافسة على كل الجبهات.

وأتمت الوئام بالتأكيد على أن رونالدو طلب من إدارة مسلي آل معمر دعم النصر بـ3 نجوم سوبر على الأقل خلال الصيف القادم لضمان المنافسة على الألقاب والأهم لضمان استمراره بالقميص الأصفر.

يُشار إلى أن النصر تعاقد مع رونالدو في يناير الماضي ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

الفريق كان قد خسر لقب السوبر السعودي بعد خسارته أمام الاتحاد في نصف النهائي بوجود رونالدو في الملعب.

Shahid