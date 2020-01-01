هل يرحل عبدالرزاق حمد الله عن النصر إلى الدوري الإنجليزي؟

تناقلت بعض الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي توصل اللاعب إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر السعودي عدم صحة التقارير التي أشارت إلى رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لينضم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها قالت أن حمد الله لن يرحل إلى الدوري الإنجليزي في الفترة الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى ارتياحه في النادي.

وتناقلت بعض الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي توصل اللاعب إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا من أجل الانضمام للفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكدت التقارير أن اللاعب ملتزم، بإكمال عقده، مؤكدًا أن مروجي هذه الأخبار يهدفون إلى زعزعة الفريق قبل أي لقاء مهم للفريق، وأن إدارة النادي تواصل عملها الاحترافي.

ولعب المغربي حمد الله حتى الآن 11 مباراة هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سجل خلالهم 10 أهداف، مسجلاً هدفين من أهدافه العشرة من ركلات الجزاء.

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يُذكر أن المهاجم المغربي كان قد حسم لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين محققًا العديد من الأرقام القياسية، حيث أنهى الموسم مسجلاً 34 هدفًا.