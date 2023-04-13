هل يرحل؟ رسالة واضحة من أنسو فاتي إلى بايرن وتوتنهام ويونايتد!

جوهرة برشلونة مطلب كبار أوروبا

لا يرى نجم برشلونة الواعد أنسو فاتي أي هدف في الوقت الراهن سوى التألق في برشلونة والاستمرار بين أروقة النادي الكتالوني رغم كل ما يقال حول المشاكل التي يعاني منها في فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن فاتي أبلغ وكيله خورخي مينديش برغبته، والذي بدوره أبلغ الأندية المهتمة بضمه بهذه الرغبة.

أبرز الأندية التي راقبت فاتي عن كثب في الآونة الأخيرة هي بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وكان مينديش قد حصل على الضوء الأخضر من إدارة برشلونة نفسها للبحث عن عروض من أجل فاتي، وفقًا للصحيفة ذاتها.

يأتي هذا رغم تصريحات والد فاتي الأخيرة بشأن معاناة نجله من قلة الدقائق التي يحصل عليها في برشلونة مع تشافي هيرنانديز، وإن كل شيء متاح من أجل المستقبل.