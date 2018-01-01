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هل يرحل راكيتيش من برشلونة؟ اللاعب عرض منزله للبيع

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Laurence Griffiths/Getty Images
راكيتيش اتخذ بعض الخطوات التي تؤكد أنّه سينضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة، الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

راكيتيش كان قريبًا من الانضمام للنادي الباريسي في الصيف الماضي ولكنّه رفض وقرر الاستمرار مع البلوجرانا.

وقالت إذاعة كتالونيا إنّ الكرواتي اتفق مع إدارة برشلونة على مغادرة النادي ولكن بأقل من قيمة الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 125 مليون يورو.

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وأعلن اللاعب أنّ منزله معروض للبيع كما أرسل بنته إلى مدرسة فرنسية وهو ما يؤكد إتجاه إيفان للعب في باريس سان جيرمان.

وكان النادي الفرنسي عرض 90 مليون يورو لضم راكيتيش بجانب منح اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى 8 ملايين يورو صافي من الضرائب.

ومن المتوقع أن يتعاقد برشلونة مع أدريان رابيو من باريس سان جيرمان بالمجان حال رفض تجديد تعاقده والرحيل في الصيف المقبل.

راكيتيش انضم إلى برشلونة في 2013 وحقق 12 بطولة رفقة النادي الكتالوني.

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