هل يرحل؟ رافينيا يعلن بشكل نهائي موقفه من البقاء في برشلونة!

تكهنات عديدة انتشرت حول مستقبل اللاعب

أعلن الجناح البرازيلي رافينيا بشكل نهائي عن قراره بالبقاء في برشلونة الموسم القادم، وسط كل التكهنات المحيطة بمستقبله مع النادي الكتالوني هذا الصيف.

رافينيا انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ليدز يونايتد مقابل 70 مليون يورو، لكنه لم يتألق بالشكل المطلوب، وظهرت بعض الأنباء حول رغبة الرئيس جوان لابورتا في التخلص منه لإنعاش خزينة النادي.

ولكن رافينيا خرج في مقابلة مع "del Deportista" قائلًا:"سأستمر في برشلونة الموسم المقبل والموسم التالي له، لدي سنوات عديدة في عقدي وأتمنى أن أستمر حتى نهاية هذا العقد".

وأضاف:"أحب برشلونة كمدينة وأي شخص برازيلي يشعر بسعادة هائلة هنا".

وتابع:"الأشهر الستة الأولى كانت صعبة للغاية لأن أهدافي لم تكن كثيرة وكذلك تمريراتي الحاسمة ولم يكن لي دور مباشر مع الفريق، ولكن بعدها بدأت التكيف بشكل أفضل، والآن أتطلع للموسم المقبل الذي نخوضه وهدفنا الأول هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن رافينيا البالغ من العمر 26 سنة نجح في تسجيل 10 أهداف وقام بلعب 12 تمريرة حاسمة في 50 مناسبة بكل البطولات مع برشلونة خلال الموسم المنصرم.