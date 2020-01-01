هل يرحل جيوفينكو عن الهلال السعودي؟

اللاعب الإيطالي جيوفينكو، يستهدف مغادرة "الزعيم" للبحث عن فرصة أخرى للاحتراف الموسم المقبل

حالة غموض كبيرة تُحيط بمصير اللاعب الإيطالي سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال الحالي، والذي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل والعودة إلى الدوري الإيطالي من جديد.

وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب الإيطالي جيوفينكو، يستهدف مغادرة "الزعيم" للبحث عن فرصة أخرى للاحتراف الموسم المقبل.

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ويتواجد جيوفينكو حاليًا في العاصمة السعودية الرياض على خلفية توقف النشاط الرياضي في المملكة وفى العالم كله، ويمارس تدريباته اليومية عن بعد، حيث يوجد برنامج معد من قبل الجهاز للفريق الأول، ويبتعد عن أسرته المقيمة في إيطاليا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت أحدى الصحف الإيطالية قد أكدت وجود وكيل أعمال جديد يعمل حاليًا على مفاوضات اللاعب الإيطالي جيوفينكو لاعب الهلال الحالي مع نادي بارما الإيطالي.

وبحسب موقع "areanapoli" فإن جيوفينكو يرغب في العودة لبلاده؛ لأجل تمثيل المنتخب الإيطالي من جديد، معتبرًا أن عودته لنادٍ إيطالي ستكون بوابة العودة للمنتخب.

وأضافت التقارير الإيطالية أن وكيل جيوفينكو الجديد لديه علاقات جيدة مع المدير الرياضي بنادي بارما الإيطالي دانييل فاجيانو، والذي لم ينفي هذه المفاوضات.

وأكدت التقارير أن وكيل لاعب الهلال اتخذ بالفعل خطوات لوضع أسس اتفاق محتمل، مع نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

وكشفت الموقع الإيطالي أن المال لم يعد العامل الحاسم في اختيارات جيوفينكو، وهو لا يُمانع التخلي عن العشرة ملايين التي يكسبها حاليًا في الرياض.

وأوضح أن جيوفينكو سيقبل بالحصول على مليوني يورو لكل موسم، شريطة أن تضمن له الإدارة دورًا مميزًا في تشكيل الفريق خاصة مع تقدمه في السنة والوصول إلى 33 عامًا.

يُذكر أن صحيفة "calciomercato24" كانت قد أكدت أن نادي بارما مهتم بعودة اللاعب من جديد والذي كان ارتدى قميصه في الفترة من 2010 إلى 2012.

كما أن اللاعب كان قد نشر رسالة من قبل نجله المتواجد في إيطاليا، التي جاءت كالتالي "أبي العزيز، أفضل يوم بالنسبة إلى هو اليوم الذى أقضيه معك، أحب ممارسة كرة القدم معك، وأن أقضى أيام الإجازة معك ونأكل سوياً، أحبك".

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كل هذه الأمور تجعل بقاء جيوفينكو مع الهلال لفترة أطول صعب بعض الشيء في ظل رغبة اللاعب العودة إلى بلاده من أجل حلم العودة للمنتخب الإيطالي.