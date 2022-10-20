هل يرحل بيتي وأبو بكر وماشاريبوف في الشتاء؟ النصر يرد

تعرف على مصير ثلاثي النصر

كشف أحمد الغامدي؛ المدير التنفيذي لنادي النصر، عن موقف الثلاثي المحترف، الأرجنتيني بيتي مارتينيز والكاميروني فينسنت أبو بكر والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة القادمة.

الغامدي يكشف مصير ثلاثي النصر المحترف

الغامدي قال خلال تصريحات لبرنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية: "هذا الموضوع في يد الجهاز الفني، الذي لم يطلب رحيل أي لاعب حتى الآن، وأرى أنه شيء جيد أنك تلعب بدون 3 لاعبين أجانب وتحقق نتائج إيجابية، ولكن يجب على النصر الاستفادة من جميع العناصر".

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وتابع: "بيتي مارتينيز عاد قبل التوقف بحوالي أسبوعين إلى التمارين الجماعية، وكان من الممكن أن يتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية، ولكن المدرب فضّل إراحته، ومن المحتمل أن يظهر بعد فترة التوقف".

وأضاف المدير التنفيذي للنصر: "ماشاريبوف ننتظر خلال فترة التوقف الحالية أن يتم تجهيزه للظهور في المباريات التي تسبق فترة الانتقالات الشتوية، وبعدها سيقرر الجهاز الفني ما الذي يريده، لأنه هو المسؤول عن الأمور الفنية".

واختتم الغامدي تصريحاته متحدثًا عن أبو بكر، حيث قال: "من الطبيعي أن يتعرض أي لاعب في النصر للضغط، ويكون في بعض الأحيان هذا الضغط إيجابي، وأبو بكر لاعب دولي وسيلعب في كأس العالم والإدارة والجهاز الفني يثقون فيه، وأتوقع أن يعود لمستواه بعد كأس العالم".

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لماذا غاب بيتي مارتينيز وماشاريبوف عن مباريات النصر؟

وغاب مارتينيز عن المشاركة مع نادي النصر خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، بالإضافة إلى التهاب في غشاء القلب.

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وحصل النجم الأرجنتيني على فترة كافية من العلاج والراحة، قبل أن يقرر الجهاز الطبي للنصر عودته إلى التدريبات الجماعية مؤخرًا.

وأما عن ماشاريبوف، فتعرض النجم الأوزبكي لإصابة في أسفل الظهر، جعلته يغيب فترة عن ملاعب، حتى حصل على العلاج اللازم، ليعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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