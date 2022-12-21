هل يرحل بودبوز عن الأهلي؟ اللاعب الجزائري يرد

بودبوز تألق وقاد الأهلي للفوز على هجر

كشف النجم الجزائري رياض بودبوز عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن اقتراب رحيله عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن بودبوز سيرحل عن النادي الأهلي، في ظل رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، في رحيل اللاعب الجزائري.

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وقال بودبوز خلال تصريحات عبر القنوات السعودية الرياضية، عقب مباراة هجر: "إن شاء الله أنا مستمر مع النادي الأهلي"، لينفي كل ما تردد بشأن رحيله.

وعن تألقه في مباراة هجر قال بودبوز: "جئت لمساعدة الفريق والمستوى الذي قدمته نتاج التدريبات القوية التي نؤديها".

وحقق الأهلي الفوز على هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ13 ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.

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