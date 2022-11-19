هل يذاع افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور مجانًا؟

ترقب كبير لانطلاق كأس العالم قطر 2022، فهل يذاع مجانًا على قمر نايل؟ موقع جول يعرض لكم الإجابة...

تنتظر جماهير كرة القدم في جميع أنحاء الكرة الأرضية انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تبدأ في العشرين من نوفمبر الجاري في قطر.

الكثير من الجمهور العربي، لم يتمكن من السفر إلى قطر لحضور منافسات البطولة الاستثنائية، وسيتابع البطولة خلف شاشات التلفاز من المحيط إلى الخليج بحماس وإثارة.

ويستعد منتخب قطر لافتتاح المونديال، من استاد البيت يوم الأحد 20 نوفمبر أمام الإكوادور، في تمام الساعة السابعة بتوقيت الدوحة.

ويأمل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في متابعة المباراة، ولكن هناك الكثير لم يتمكنوا حتى الآن من الاشتراك قنوات beIN Sports، الناقلة للبطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا، إذا كانت مباراة افتتاح كأس العالم ستذاع بشكل مجاني على شاشات التلفاز أم لا.

هل تذاع مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور مجانًا؟

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports، عن نقل المباراة الافتتاحية للمونديال بين قطر والإكوادر، مجانًا عبر شاشتها.

ما هو موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022؟

موعد المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، بين قطر والإكوادور، هو يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت قطر والسعودية، 18:00 بتوقيت مصر.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.