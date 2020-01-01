هل يدفع زيدان ريجيلون نحو تكرار سيناريو حكيمي؟

أشرف حكيمي إلى إنتر وريجيلون إلى أين؟ ريال مدريد يفقد معاريه بالتدريج بسبب زيدان

قدم سيرخيو ريجيلون موسمًا مميزًا مع إشبيلية بعد انتقاله إلى الفريق الأندلسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن المدير الفني الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان لا يمتلك قناعة تامة بخصوص الظهير الشاب الإسباني.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه زيدان الثنائي مارسيلو وميندي، لا يبدو أنه سيكون هناك فرصة لأن يشارك ريجيلون بصفة أساسية أو يحصل على فرصته.

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وبناء على ذلك، فإن صحيفة ماركا الإسبانية والمقربة من ريال مدريد تتوقع أن يكون مستقبل ريجيلون مشابهًا لما حدث مع الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وبالنسبة لريال مدريد، سيكون الفريق الملكي في حاجة لبيع أكثر من لاعب على خطى أشرف حكيمي الذي انتقل إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو.

وسيكون ذلك من أجل سد الـ 180 مليون يورو والتي تسجل فجوة اقتصادية في ظل أزمات كورونا، وذلك على الرغم من تقديرهم للاعبهم وجودته، إلا أنه ليس ضمن الأولويات.

زيدان عن مستقبله: لا أعلم ما سيحدث بعد نهاية الموسم

يذكر أن ريجيلون قد قدم مع ريال مدريد أداء كبيرًا في النصف الثاني من موسم 2019 مع المدير الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري، ولكن زيدان جاء خلفًا له وقام بالعديد من التغييرات.