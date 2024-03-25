هل يخلف لويس كاسترو؟ .. تياجو موتا يرد على عرض النصر بتصريحات رسمية

مدرب بولونيا .. هل يعمل في دوري روشن السعودي؟

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علق تياجو موتا؛ المدير الفني لبولونيا الإيطالي، على العروض التي يتلقاها خلال الفترة الحالية، ومن بينهما النصر السعودي.

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تقارير اصحفية سعودية تحدثت عن وجود الإيطالي على طاولة النادي السعودي، تمهيدًا لرحيل البرتغالي لويس كاسترو، نظرًا لتراجع نتائج الفريق معه، ووداع دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي.

حول العروض بشكل عام، قال موتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "Alfredo Pedulla": "هل مستعد لمهمة أكبر؟، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا اليوم، ولا أفكر في مستقبلي صراحةً، لأنني أعيش لحظة جميلة، وأريد الاستمتاع بها".

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وأضاف: "بالتأكيد أشعر بسعادة كبيرة وفخر، نظرًا للتقدير الكبير الذي يحظى به فريقي اليوم، هذا التقدير ليس فقط بسبب النتائج، لكن أيضًا بسبب الطريقة التي نحقق بها الانتصارات داخل أرض الملعب، نحن نحترم عملنا ونحترم الخصوم، واللاعبون يعرفون مدى أهمية المرحلة الحالية وأهمية الاستمرار على هذا المنوال حتى نهاية الموسم الجاري".

يذكر أن بولونيا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، خلف إنتر "المتصدر" بـ76 نقطة، ثم ميلان (62 نقطة)، فيوفنتوس (59 نقطة).

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