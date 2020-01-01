هل يُخلِّص بيرلو برشلونة من لاعبهم "المنبوذ"؟

لكن اللاعب نفسه لا يعرف مصيره حتى الآن..

أوردت تقارير صحفية رغبة وتصميم أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، على التعاقد مع أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال موقف فيدال من البقاء أو الرحيل عن برشلونة غامضًا إلى حد كبير، مع تبقي عام وحيد على نهاية عقده في كامب نو ووصول رونالد كومان إلى قيادة النادي الكتالوني بأفكار لا تُطابق قدرات الدولي التشيلي كثيرًا.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أعلن في وقتٍ سابق عن 8 أسماء فقط ستبقى لا محالة الموسم المقبل لم يكن من ضمنها فيدال، كما تزيد أنباء رغبة الإدارة في الاستغناء عنه لتوفير النفقات.

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صحيفة "لا كوارتا" التشيلية كشفت أن بيرلو قد اتصل بنفسه بفيدال لإقناعه بالانضمام إلى يوفنتوس في الفترة المقبلة، كما أخذ في حثه على هذه الخطوة وأغراه بفكره الجديد ومشروعه المُنتظر مع البيانكونيري.

لم يكن بيرلو وحده من تواصل مع فيدال من يوفنتوس، بل أيضًا تزعم الصحيفة أن القائد جيانلويجي بوفون اتصل هو الآخر بفيدال لسؤاله عن مستقبله وحثه على العودة إلى أليانز ستاديوم قريبًا.

فيدال لم يُعطِ أحدًا إجابة نهائية وترك كل الأبواب مفتوحة حول مستقبله، وتؤكد الصحيفة أن أولوية التشيلي هي تحقيق دوري أبطال أوروبا، فوجود مشروع يقود إلى ذات الأذنين هو الذي سيحسم قراره ووجهته المقبلة.

باريس سان جيرمان من ضمن المهتمين بالحصول على صاحب الـ31 عامًا، الأمر نفسه بالنسبة لمانشستر يونايتد، ويظل خيار الاستمرار في برشلونة قائمًا أمام أعين اللاعب أيضًا.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر جول أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن فيدال لا يدخل ضمن مخططات اليوفي في الفترة المقبلة بأي حال من الأحوال.

المصادر أشارت إلى أن يوفنتوس يريد دعم صفوفه فقط باللاعبين الشباب وليس كبار السن، ما يجعل فيدال خارج حساباتهم تمامًا، وليس أدل على ذلك من الاستغناء عن الثنائي بلايز ماتويدي وجونزالو هيجوايين.

يذكر أن آخر التقارير من الصحف الإسبانية أشارت إلى أن ثمة محادثة قد تمت بين كومان وفيدال في الساعات الماضية عبر الهاتف للتحدث عن المستقبل من دون الكشف عن تفاصيلها وكيف ستؤثر في قرار اللاعب بالرحيل أو البقاء.