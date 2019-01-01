هل يخطف العين لابا كودجو من أندية مصر والسعودية؟

صراع كبير على مهاجم نهضة بركان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية إماراتية عن وجود عرض إماراتي جدي للمهاجم التوجولي لابا كودجو.

ولم تكشف تلك المصادر عن هوية النادي الذي بات قريبًا من ضم مهاجم نهضة بركان المغربي، لكن البعض يؤكد أنه العين والمرتبط كذلك بلياندرو تاومبا مهاجم التعاون السعودي.

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وتألق اللاعب بشدة مع فريقه المغربي وقاده لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يخسر اللقب لصالح الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، وقد تُوج المهاجم صاحب الـ27 عامًا هدافًا للبطولة برصيد 8 أهداف.

وسجل كودجو 18 هدفًا في البطولة المغربية للمحترفين، ويتنافس مع محسن ياجور على لقب الهداف، إذ يتساوى اللاعبان برصيد الأهداف قبل جولتين من النهاية.

يُذكر أن الموسم الرائع لكودجو جعله أحد أهم المهاجمين المطلوبين في المنطقة العربية، وقد أبدت عدة أندية اهتمامها به خاصة الأهلي والزمالك المصريين والاتفاق السعودي.