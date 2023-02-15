هل يخطفه من الاتحاد؟ .. ليدز يونايتد يغري نونو سانتو براتب أعلى

زهيرة عادل
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تفريط الاتحاد في المدرب البرتغالي لن يكون سهلًا في ظل قيادته للفريق مؤخرًا للتتويج بأول بطولة له منذ عام 2018

منذ أن تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو في بداية الموسم الجاري، وأكثر من نادٍ إنجليزي يسعى لإعادته لإنجلترا من جديد، لخبراته الكبيرة هناك.

لكن الاسم الأبرز من الأندية التي تستهدف التعاقد مع البرتغالي هو ليدز يونايتد، الذي أقال مدربه جيسي مارش في السادس من فبراير الجاري لتراجع النتائج.

وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن النادي الإنجليزي حدد 5.3 مليون جنيه إسترليني كراتب لسانتو، حال موافقته على قيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري، بشكل مؤقت.

هذا الراتب أعلى مما يتقاضاه المدرب البرتغالي مع النادي الجداوي، إذ أنه وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإنه يحصل على أربعة ملايين يورو سنويًا مع العميد.

يذكر أن نونو سانتو قاد العميد مؤخرًا لتحقيق أول بطولة له منذ عام 2018، إذ توج بطلًا لكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء، وأكد ناديه في أكثر من مناسبة أنه لا نية للاستغناء عنه سواء حاليًا أو بنهاية الموسم الجاري، في ظل امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

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