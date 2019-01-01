هل يخرج برشلونة من أزمة دامت 6 أشهر أمام خيتافي؟

ما هو الرقم السلبي الذي يلازم برشلونة منذ نهاية الموسم الماضي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نظيره خيتافي مساء الغد، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

برشلونة حقق 10 نقاط فقط في أول 5 مباريات لعبها خلال الموسم الجاري بالدوري الإسباني ليبتعد عن المتصدر ريال مدريد بفارق 4 نقاط.

ويحتاج النادي الكتالوني لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي للمرة الأولى منذ مايو الماضي، إذ لم يتمكن برشلونة في 12 مباراة من الفوز في مباراتين متتاليتن.

ومنذ الفوز على ليفانتي بهدف نظيف في "كامب نو" وحسم لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي وبعدها الانتصار على ليفربول في الملعب ذاتها بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينتصر الفريق في لقائين متتاليين.

فبعد الخسارة من سيلتا فيجو في الدوري جاءت الهزيمة من ليفربول بملعب أنفيلد ثم الفوز على خيتافي في كامب نو والتعادل ضد إيبار وبعدها هزيمة نهائي الكأس أمام فالنسيا.

وفي الموسم الجاري، خسر برشلونة من أتلتيك بلباو ثم انتصر على ريال بيتيس وبعدها تعادل مع أوساسونا قبل الفوز على فالنسيا.

اللقاء التالي شهد تعادل البلوجرانا مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا ثم الهزيمة من غرناطة في الدوري وأخيرًا الفوز على فياريال.

كما يشهد ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" عودة عثمان ديمبيلي إلى الملعب الذي شهد إصابته الأولى بقميص النادي الكتالوني في موسم 2017-2018 وهو يمتلك ذكريات سلبية.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يخشر من خيتافي منذ نوفمبر 2011 تحت قيادة بيب جوارديولا.