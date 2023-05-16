هل يخاف من ريال مدريد ولماذا هم جيدون في الأبطال؟ بيب جوارديولا يجيب..

المدرب الإسباني يتمنى زوال عقدة الشامبيونز بعد برشلونة

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مواجهة فريقه ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد بعد التعادل ذهابًا 1-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال جوارديولا إجابة على سؤال "هل تخاف من ريال مدريد؟": "كما قلت الموسم الماضي، أيًا كانت المنافسة فإنهم يملكون تشكيلة قوية، يفكرون فيما يستطيعون فعله، أعتقد أننا نفعل الأمر ذاته، لدينا مصادر قوة وأخطار، سوف نحاول التعبير عن أنفسنا خلال المباراة، نعرف ما نستطيع فعله، وسنحاول التقليل من منابع خطورتهم".

وحين سئل "لماذا ريال مدريد قوي في أوروبا؟" أجاب: "لا أعلم، لو كنت أعلم لعرفت كيف أفوز عليهم، ولكن السبب في اعتقادي هو أنهم يمتلكون دائمًا أعلى جودة من اللاعبين، بغير هذا المستوى لم يكونوا ليحققوا شيئًا".

وعن الإرث الذي أحدثه في مانشستر سيتي منذ وصوله إلى الفريق في 2016، قال: "حين وصلت إلى هنا، لم أقل إنني أريد التتويج بدوري أبطال أوروبا، قالوا لي أن أبذل قصارى جهدي من أجل الأمر، وفي الحقيقة لا اللاعبون ولا نحن نتعرض لضغوطات من الملاك بشأن دوري الأبطال، لطالما أردناه وكنا قريبين، حدث ذلك أمام تشيلسي وأمام الريال".

وأردف: "ما أعلمه هو أننا تركنا إرثًا رائعًا، حققنا بطولات عديدة لم أتوقع تحقيقها بعد أول موسم، لم أتوقع هذه السنوات السبعة بشكل عام، لا توجد أي ضمانات بشأن المستقبل بشكل عام في كرة القدم".

وتناول جوارديولا مباراة الغد بشكل أكثر تحديدًا قائلًا إن "لديه خطة لخوض المباراة وتدعيم الشكل الهجومي للفريق".