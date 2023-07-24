هل يحسمها برشلونة؟ جوارديولا يكشف مصير كانسيلو

رشا حسين
Joao Cancelo Manchester City 2023Getty
انتقالاتجواو كانسيلومانشستر سيتيجوزيب غوارديولاالدوري الإنجليزي الممتازبرشلونة

جوارديولا يحسم مستقبل نجم الفريق

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مستقبل اللاعب جواو كانسيلو، مع الفريق بالفترة القادمة.

وانتقل كانسيلو، على سبيل الإعارة لفريق بايرن ميونخ، الموسم الماضي، بسبب تجاهل جوارديولا له وعدم مشاركته مع الفريق، ويرغب برشلونة في التعاقد مع النجم البرتغالي هذا الصيف.

وتم اختيار جواو ضمن قائمة مانشستر سيتي لمباراة يوكوهاما إف مارينوس، استعدادًا للموسم الجديد وقال جوارديولا أن اللاعب مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027.

وأجاب جوارديولا، على سؤال الصحفيين عن مستقبل كانسيلو، قائلًا: "إنه هنا كان جواو مهمًا جدًا بالنسبة لنا في الماضي لقد عاد إلى هنا وهو جزء من المجموعة وسوف نرى ما سيحدث".

ويمكن أن يكون كانسيلو، خيارًا لجوارديولا في الموسم الجديد للاستفادة منه في مركز جديد بسبب مهارات اللاعب البرتغالي وتحكمه الجيد بالكرة.

وخاض مانشستر سيتي مباريات ودية أمام بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد خلال فترة الاستعداد الجارية قبل مواجهة آرسنال يوم 6 أغسطس المقبل في بطولة الدرع الخيرية ويفتتح الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه أمام بيرنلي يوم 11 أغسطس.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

35557 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 22448جود بيلينجهام
  • 2046كريستوفر نكونكو
  • 2132دومينيك سوبوسلاي
  • 1467ميسون ماونت
  • 1435ساندرو تونالي
  • 6029صفقة أخرى
35557 الأصوات