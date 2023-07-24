هل يحسمها برشلونة؟ جوارديولا يكشف مصير كانسيلو

جوارديولا يحسم مستقبل نجم الفريق

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مستقبل اللاعب جواو كانسيلو، مع الفريق بالفترة القادمة.

وانتقل كانسيلو، على سبيل الإعارة لفريق بايرن ميونخ، الموسم الماضي، بسبب تجاهل جوارديولا له وعدم مشاركته مع الفريق، ويرغب برشلونة في التعاقد مع النجم البرتغالي هذا الصيف.

وتم اختيار جواو ضمن قائمة مانشستر سيتي لمباراة يوكوهاما إف مارينوس، استعدادًا للموسم الجديد وقال جوارديولا أن اللاعب مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027.

وأجاب جوارديولا، على سؤال الصحفيين عن مستقبل كانسيلو، قائلًا: "إنه هنا كان جواو مهمًا جدًا بالنسبة لنا في الماضي لقد عاد إلى هنا وهو جزء من المجموعة وسوف نرى ما سيحدث".

ويمكن أن يكون كانسيلو، خيارًا لجوارديولا في الموسم الجديد للاستفادة منه في مركز جديد بسبب مهارات اللاعب البرتغالي وتحكمه الجيد بالكرة.

وخاض مانشستر سيتي مباريات ودية أمام بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد خلال فترة الاستعداد الجارية قبل مواجهة آرسنال يوم 6 أغسطس المقبل في بطولة الدرع الخيرية ويفتتح الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه أمام بيرنلي يوم 11 أغسطس.