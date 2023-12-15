حلم اليورو يدفع فيليبس للهروب

لا يزال تأثير البرتغالي جوزيه مورينو، مدرب روما الإيطالي، واضحًا على خصومه السابقين، حتى وإن كانوا بعيدا عنه سواء في المسابقة المحلية أو حتى لا يلتقي بهم في منافسات أوروبية.

كان مورينيو قد تحدث عن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مؤكدا أنه يدرب فريقًا يملك قدرة شرائية هائلة، تجعله قادرًا على شراء لاعب مثل كالفين فيليبس بـ80 مليون يورو والتخلي عنه في الميركاتو التالي بسهولة.

تصريحات مورينيو كان الهدف منها ضرب المثل ليس أكثر والتعبير عن معاناته، حيث يشكو المدرب البرتغالي من ضعف قائمة فريقه وقدراته الشرائية، حيث قال: "لا أقصد أنني أشعر بالغيرة، لكن انظروا إلى السيتي، دفعوا 80 مليون يورو لشراء كالفين فيليبس، والآن قال جوارديولا إنه سيكون من الأفضل له أن يغادر في يناير، لذلك سيغادر بكل سهولة وسيحصلون على بديل آخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل تسير الأمور في قلعة السيتي، إلى رحيل فيليبس في يناير، خصوصا أنه خرج نهائيا من حسابات جوارديولا، بينما يريد اللعب بانتظام للانضمام إلى قائمة منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024.

وما يعزز من أنباء رحيل فيليبس، هو امتلاك السيتي ما يكفي من عناصر قوة في خط الوسط، للتعامل مع غياب اللاعب الإنجليزي، لكنه سيتطلع إلى جني أكبر قدر ممكن من المال من بيعه مثلما اعتاد، مع امتلاكه أيضًا الموارد اللازمة للتعاقد مع شخص آخر بدلاً منه.