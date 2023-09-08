الخليفي يكشف عن الحالة الوحيدة لظهور الأندية السعودية في أوروبا

لا يعلم ما سيحدث بعد سنوات

SHAHID

حسم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الأمر تمامًا، أمام فكرة مشاركة الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال أوروبا في المستقبل.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة حول إمكانية ظهور بعض الأندية السعودية الكبيرة مثل الاتحاد والنصر والأهلي والهلال في دوري الأبطال، بعد الطفرة الهائلة في دوري روشن باستقطاب مجموعة من صفوة النجوم مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ونيمار ورياض محرز وساديو ماني.

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الخليفي بصفته رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية قال في تصريحات لشبكة "RMC Sport" الفرنسية:"نحن نحاول التطور والنمو عن طريق مشاركة المزيد من الأندية الأوروبية بمسابقات القارة وإقحام الأندية الصغيرة والمتوسطة في ذلك".

وأضاف:"لا أتوقع قدوم أندية أخرى قادمة من الخارج إلى أوروبا للمشاركة في منافسات القارة، لا أعرف ما الذي سيحدث في غضون سنوات قليلة لكن اليوم لا أعتقد رؤية أي شخص من الخارج يلعب هنا، ربما مباراة سوبر ولكن ليست لخوض بطولة أوروبية".

وعن اللعب ضد نيوكاسل في دوري الأبطال:"كرة القدم بالنسبة لي تجمع الناس معًا، أنا فخور وسعيد للغاية باللعب ضدهم ذهابًا وإيابًا، هذه هي كرة القدم بكل بساطة".

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ويغلق بذلك الخليفي تمامًا الباب أمام أي ظهور سعودي في دوري الأبطال في الوقت الحالي، وهو ما يتوافق مع تصريحات أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي الذي رفض الأمر واستنكر نشاط أندية دوري روشن في سوق الانتقالات.

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