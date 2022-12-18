هل يجمعهما ميسي مجدداً؟ كواليس "القبلة الأرجنتينية" التي أصبحت حديث العالم

السر وراء الصورة التي أصبح أيقونة مونديال 2022

نجحت وسائل الإعلام في الوصول للفتاة والشاب أصحاب الصورة الشهيرة للقبلة أعلى إشارة مرور في الأرجنتين عقب نصف نهائي كأس العالم.

صورة الثنائي أصبحت من الأشهر في الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعية عقب فوز التانجو على كرواتيا بثلاثية نظيفة وبلوغه نهائي مونديال قطر.

إذاعة "La Cielo" وصلت للشابة فيوليتا التي كشفت أنها وصاحب الصورة جونزالوا لا يعرفان بعضهما البعض من الأساس، وأن القبلة جاءت عفوية أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين.

وأكد الثنائي أنهما اتفقا على اللقاء مجدداً عن نفس المكان للاحتفال بالتتويج باللقب، وأكد جونزالو أنه لا يريد أن يصيب بلاده بالنحس بالحديث عن مقابلة فيوليتا مجدداً.

يذكر أن الصورة التقطتها المصورة سوي فلورا ووضعتها مباشرة على حسابها على إنستجرام حيث أصبحت من الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً.