هل يجدد عموري عقده مع الهلال؟.. اللاعب يجيب

عموري يطمئن جماهير الهلال السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي، مصيره مع الزعيم في الموسم الجديد بعد انتهاء عقده.

وينتهي عقد عموري بنهاية الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، حيث انضم للهلال الموسم الماضي بعقد لموسم واحد فقط.

وكشف عموري عبر حسابه الرسمي على موقع سناب شات، حيث قال أنه سيجدد عقده مع الهلال خلال الفترة المقبلة ويستمر مع الزعيم.

وكان عموري قد ابتعد عن الهلال في الفترة الأخيرة بسبب إصابة الرباط الصليبي الذي تعرض له في لقاء الهلال والشباب في بداية الموسم.

إقرأ أيضًا - رسميًا - تأجيل مواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

وقام الهلال بعد إصابة عموري بضم الإيطالي سباستيان جيوفينكو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعويض عموري.