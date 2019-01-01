هل يجدد رونالدو عقده مع يوفنتوس قريبًا؟

المستويات المذهلة قد تتسبب في ذلك..

تحدثت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية المقربة من يوفنتوس، عن عزم إدارة البيانكونيري تجديد عقد لاعبها ونجمها الأول كريستيانو رونالدو لفترة طويلة.

ويرتبط الدون بعقد مع يوفنتوس حتى 2022، غير أن ما قدمه بقميص السيدة العجوزة حتى الآن قد يُرجح إمكانية استمراره لفترة أطول من ذلك.

وبحسب التقارير، فإن فكرة تجديد العقد تدور حاليًا في ذهن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لليوفي، والذي يؤمن أن بالوفاء ببعض الشروط، فإن التعاقد حينها سيُجدد من تلقاء نفسه.

رونالدو انضم إلى اليوفي في العام الماضي قادمًا من ريال مدريد، وقد حقق لقب الدوري الإيطالي مع كتيبة المدرب السابق ماسيميليانو أليجري، ولا يزال يحلم بمعانقة دوري أبطال أوروبا كحال كل جماهير يوفنتوس.

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ما قد يُزيد من احتمالية استمرار صاحب الـ34 عامًا لمدة طويلة في الأليانز ستاديوم هو ما قاله خورخي مينديش، وكيله، والذي أكد أن رونالدو قد يعتزل في يوفنتوس إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن.

وأحرز رونالدو 31 هدفًا خلال 45 ظهور في الكالتشيو على مدار آخر موسمين، وقد توِّج بجائزة اللاعب الأفضل في إيطاليا عن العام الماضي، بينما عجز عن تحقيق الأفضل في أوروبا أو الكرة الذهبية، حيث خسرهما لصالح ليونيل ميسي.

الجدير بالذكر أن رونالدو يتعرض لبعض الانتقادات هذا الموسم بعد انخفاض مستواه إلى حد ما، وقد زادت حدة الانتقادات مع خسارة يوفنتوس للقب كأس السوبر الإيطالي على يد لاتسيو.