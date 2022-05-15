هل يجدد رغبة أنشيلوتي؟ ريتشارليسون يضغط للرحيل عن إيفرتون

المهاجم البرازيلي يحلم بإمكانية اللعب في البطولات الأوروبية، واللحظة التي يمر بها إيفرتون جعلته يفكر في الرحيل.

يفكر البرازيلي ريتشارليسون مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي جديًا في الرحيل عن ملعب "جوديسون بارك" في نهاية الموسم الحالي.

المهاجم البرازيلي يقاتل مع إيفرتون من أجل الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن المركز 18 آخر مراكز الهبوط "إلى تشامبيونشيب" قبل مباراتين على نهاية الموسم.

ويؤكد "جول GOAL" أن السيناريو الحالي الذي يعيشه إيفرتون، جعل ريتشارليسون يفكر بشكل جدي في الرحيل عن "التوفيز" بنهاية الموسم.

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وتعد رغبة ريتشارليسون حاليًا باللعب في أحد الأندية الكبرى في أوروبا، وينتظر تحركات الأندية المهتمة بخدماته.

ما هي الأندية التي تريد ضم ريتشارليسون؟

البرازيلي الدولي ارتبط خلال الصيف الماضي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، وذلك عند عودة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى النادي الملكي قادمًا من إيفرتون.

كما يرتبط ريتشارليسون أيضًا بالانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد، الساعي بدوره إلى تحسين قائمته في الموسم المقبل.

لكن لم يتقدم أي من الناديين حتى الآن بعروض للتعاقد مع اللاعب صاحب الخمسة وعشرين عامًا.

ويتواصل طاقم ريتشارليسون مع الأندية الأوروبية الكبرى، من أجل محاولة نقله إلى أحدها في الصيف المقبل.

ماذا قدم ريتشارليسون مع إيفرتون في 2021-22؟

حتى في موسم سيئ للغاية بالنسبة إلى إيفرتون، تمكن ريتشارليسون من تقديم أداء جيد للغاية.

وتمكن البرازيلي من تسجيل عشرة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 33 مباراة مباراة لعبها مع إيفرتون.

ويمتد عقد ريتشارليسون مع إيفرتون حتى 30 يونيو 2024، ويعد اللاعب الرئيسي في خط الهجوم.

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