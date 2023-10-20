هل يتم سحب كأس العالم من الأرجنتين بعد فضيحة المنشطات؟

الأرجنتين مهددة بفقدان لقب كأس العالم بسبب المنشطات...

شهد عالم كرة القدم، ازمة جديدة مثيرة للجدل، صباح اليوم الجمعة، وتهدد منتخب الأرجنتين بسحب لقب كأس العالم منه والذي حققه في قطر 2022، كما يواجه فريق إشبيلية الإسباني، شبح خسارة لقب الدوري الأوروبي.

وكشفت شبكة " ريليفو" عن إيقاف بابو جوميز، لاعب المنتخب الأرجنتيني، وإشبيلية الإسباني السابق، لمدة عامين بعد ثبوت تعاطيه العقاقير المنشطة.

وخضع جوميز لفحص منشطات عندما كان لاعبًا لإشبيلية في نوفمبر 2022 قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم التي فاز بها مع منتخب الأرجنتين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على كواليس إيقاف بابو جوميز، وإمكانية سحب لقب كأس العالم من الأرجنتين.

لماذا تم إيقاف بابو جوميز؟

وفقًا للتقارير الصحفية، فإن قبل كأس العالم الماضي وفي إحدى جلسات التدريب لفريق إشبيلية، تلقى اللاعب اتصالًا من الأطباء لإخباره بضرورة إجراء فحص المنشطات.

وبحسب رواية جوميز فقد قضى الأرجنتيني ليلة سيئة قبل هذه الواقعة بأيام مما دفعه إلى تناول شراب من أحد أبنائه دون استشارة مسبقة مع أطباء النادي.

وشارك اللاعب بالفعل مع الأرجنتين في كأس العالم، وحصد اللقب، ولكن بعد ثبوت تعاطيه المنشطات أصبحت مسيرته على المحك.

ما هي البطولات المهددة بالسحب من الفرق التي لعب لها بابو جوميز؟

شارك جوميز مع الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 عقب خضوعه لفحص المنشطات، وحصل على اللقب في ديسمبر الماضي، وكذلك كان جزءًا من كتيبة إشبيلية التي فازت ببطولة الدوري الأوروبي.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن الأرجنتين وإشبيلية مهددان بفقدان تلك البطولات.

هل يتم سحب كأس العالم من الأرجنتين بعد ثبوت تعاطي جوميز المنشطات؟

بحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يتم سحب أي الألقاب من أي فريق في حالة المنشطات، إلا بعد ثبوت تعاطي ثلاثة من لاعبيه أو أكثر المنشطات.

وبهذا فإنه لن يتم سحب اللقب من الأرجنتين أو إشبيلية، إلا بعد ثبوت وجود لاعبين آخرين غير بابو جوميز، يتعاطيان المنشطات في القائمة.